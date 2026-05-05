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Oscar-Preisträger drehte an zahlreichen Orten weltweit

Christopher Nolan stimmt mit Trailer auf “Die Odyssee” ein

Dienstag, 05. Mai 2026 | 21:36 Uhr
Oscar-Preisträger drehte an zahlreichen Orten weltweit
APA/APA/AFP/GETTY/DAVID BECKER
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Von: APA/dpa

Rund zwei Monate vor dem Kinostart gibt Star-Regisseur Christopher Nolan (55) einen Vorgeschmack auf sein nächstes Kinospektakel. Der mehr als zweiminütige Trailer zu “Die Odyssee” setzt auf bildgewaltige Action und Star-Auftritte von Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson und Charlize Theron. Ein langbärtiger Matt Damon spielt den Helden aus der antiken Dichtung von Homer.

Die “Odyssee” erzählt von der abenteuerlichen Heimreise des Königs Odysseus von Ithaka aus dem Trojanischen Krieg, während der er zahlreichen Gefahren trotzt und an dessen Ende er zu Hause bei Ehefrau Penelope (Anne Hathaway) ankommt. “Niemand stellt sich zwischen mich und meine Heimat, nicht einmal die Götter”, erklärt Odysseus entschlossen in einer Teaser-Szene.

Tom Holland verkörpert Sohn Telemachos, Robert Pattinson glänzt als der machthungrige Fiesling Antinoos. Auch spielen Lupita Nyong”o, Zendaya, Mia Goth, John Leguizamo und Benny Safdie mit. Neben düsteren Kampfszenen und spektakulären Schiffsfahrten auf hoher See zeigt der Trailer auch das legendäre Holzpferd von Troja, einen riesigen Zyklopen und Odysseus’ treuen Hund Argos.

Oscar-Preisträger Nolan (“Oppenheimer”) drehte an vielen Schauplätzen auf der ganzen Welt verteilt. Gefilmt wurde mit der IMAX-Technologie, die eine besonders hohe Auflösung ermöglicht.

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