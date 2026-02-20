Cosmó vertritt Österreich beim Wiener Song Contest

Von: apa

Der 19-jährige Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision Song Contest von Wien. Der Wiener setzte sich am Freitagabend in der ORF-Show “Vienna Calling” gegen elf Konkurrenten durch. Mit der Elektro-Tanznummer “Tanzschein” wird Cosmó nun die rot-weiß-rote Fahne im großen Finale des größten Musikbewerbs am 16. Mai in der Wiener Stadthalle tragen.

Nachdem Österreich das internationale Event nach dem Sieg von JJ in Basel 2025 mit “Wasted Love” ausrichtet, hat man als Gastgeberland einen Fixplatz im Finale. Dort wird Cosmó mit 24 anderen Nationen um den Titel des ESC-Siegers rittern.