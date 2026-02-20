Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Cosmó vertritt Österreich beim Wiener Song Contest
Cosmó vertritt Österreich beim 70. ESC von Wien

Cosmó vertritt Österreich beim Wiener Song Contest

Freitag, 20. Februar 2026 | 23:17 Uhr
Cosmó vertritt Österreich beim 70. ESC von Wien
APA/APA/ORF/HANS LEITNER
Schriftgröße

Von: apa

Der 19-jährige Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision Song Contest von Wien. Der Wiener setzte sich am Freitagabend in der ORF-Show “Vienna Calling” gegen elf Konkurrenten durch. Mit der Elektro-Tanznummer “Tanzschein” wird Cosmó nun die rot-weiß-rote Fahne im großen Finale des größten Musikbewerbs am 16. Mai in der Wiener Stadthalle tragen.

Nachdem Österreich das internationale Event nach dem Sieg von JJ in Basel 2025 mit “Wasted Love” ausrichtet, hat man als Gastgeberland einen Fixplatz im Finale. Dort wird Cosmó mit 24 anderen Nationen um den Titel des ESC-Siegers rittern.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Kommentare
68
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Kommentare
47
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Kommentare
41
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagstock
Kommentare
41
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagstock
Von Baby-Gang umzingelt
Kommentare
39
Von Baby-Gang umzingelt
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 