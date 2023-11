Dafoe über Rolle in “Beetlejuice 2”: “Ich bin ein Toter”

Hollywood-Star Willem Dafoe hat in einem Interview mit dem Branchenblatt “Variety” Einblicke in seine Rolle in der “Beetlejuice”-Fortsetzung von Regisseur Tim Burton gegeben. “Ich spiele einen Polizisten im Jenseits, ich bin also ein Toter”, sagte der 68-Jährige. Im Leben sei seine Figur ein Actionstar gewesen, der einen Unfall hatte. Er habe noch kein Material gesehen, aber der Dreh habe Spaß gemacht, sagte der Schauspieler weiter.

Das Studio Warner Bros. will “Beetlejuice 2” im September 2024 ins Kino bringen. Die Original-Horrorkomödie aus dem Jahr 1988 drehte sich um ein gestorbenes Ehepaar (gespielt von Alec Baldwin und Geena Davis), das in seiner Villa verweilen möchte. Sie heuern den durchgedrehten Poltergeist Beetlejuice (Michael Keaton) an, um die neu eingezogenen Hausbewohner (mit Winona Ryder als Teenager-Tochter) zu vergraulen.

Michael Keaton und Winona Ryder sind in der Fortsetzung wieder mit an Bord. Neu hinzu kommen Willem Dafoe, Jenna Ortega, Monica Bellucci und Justin Theroux.