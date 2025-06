Daniela und Moritz setzten sich bei “GNTM”-Jubiläum durch

Von: APA/dpa

Sie haben die Jubiläumsstaffel von “Germany’s Next Topmodel” gewonnen: Daniela (20) aus Ostfildern bei Stuttgart und der Berliner Moritz (19) haben sich am Donnerstag in der 20. Ausgabe der Castingshow durchgesetzt. Heidi Klum (52) sah die beiden Nachwuchsmodels im Live-Finale knapp vor den beiden Wienern Magdalena (21) und Pierre (22). Die dritten Plätze gingen an Jannik (22) aus Bad Segeberg in Schleswig-Holstein und an die 19-jährige Zoe aus Pulheim bei Köln.

Daniela mit den langen, platinblonden Haaren folgt auf eine lange Reihe früherer “Topmodels”. Moritz ist dagegen erst der zweite Mann mit dem Titel – denn Männermodels dürfen erst seit vergangenem Jahr bei “GNTM” mitmachen. Die ehemaligen Gewinnerinnen und der erste männliche Sieger Jermaine waren im Jubiläumsfinale mit dabei. Sie liefen im Studio in Köln gemeinsam über den Laufsteg.

Die beiden Sieger werden auch in diesem Jahr jeweils mit einem Titelbild auf dem Modemagazin “Harper’s Bazaar” belohnt und bekommen ein Preisgeld von 100.000 Euro. Zudem werden sie Teil einer Kampagne eines großen Kosmetikherstellers – an der Seite von Showchefin Klum. Bewerbungen für die 21. Staffel sind bereits möglich. Auch 2026 können Männer wieder mitmachen.