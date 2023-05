Def Leppard und Mötley Crüe feiern Tourauftakt in Sheffield

Die Hardrock-Ikonen Def Leppard (“Pour Some Sugar On Me”) und Mötley Crüe (“Wild Side”) haben am Montag in Großbritannien ihre gemeinsame Europa-Tournee begonnen. Im englischen Sheffield, wo Def Leppard 1977 gegründet wurden, traten die beiden Kultbands vor 23.000 Zuschauern im ausverkauften Fußballstadion Bramall Lane auf. In Österreich ist kein Konzert geplant.

Def Leppard hatten am Freitag ihr neues Album “Drastic Symphonies” veröffentlicht, das mit dem renommierten Royal Philharmonic Orchestra in den Abbey Road Studios aufgenommen wurde. Zudem erschien eine autorisierte Biografie des britischen Quintetts, das in den 1980er-Jahren mit Alben wie “Pyromania” und “Hysteria” Welterfolge hatte und 2019 in die “Rock And Roll Hall Of Fame” aufgenommen wurde.

Die kalifornische Band Mötley Crüe hatte sich 2015 nach einer Abschiedstournee aufgelöst. Nach dem Erfolg des Netflix-Films “The Dirt” über ihre bewegte Karriere hatte die für etliche Skandale berüchtigte Gruppe um Schlagzeuger Tommy Lee (60) jedoch 2019 ihr Comeback verkündet. Der langjährige Gitarrist Mick Mars (72) hatte Mötley Crüe kürzlich aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Sein Nachfolger wurde der 20 Jahre jüngere Gitarrenvirtuose John 5.