Denkmal für Queen Elizabeth soll bis zu 56 Millionen kosten

Ein Monument für Queen Elizabeth ist in Planung

Von: APA/dpa

Gut zwei Jahre nach dem Tod von Elizabeth II. beginnt in London die Ausschreibung für eine Gedenkstätte für die Queen. Die zuständige Regierungsbehörde Cabinet Office nannte als vorläufiges Budget einen Rahmen von 23 bis 46 Millionen Pfund (28 bis 56 Millionen Euro), ohne Mehrwertsteuer.

Das zuständige Komitee unter der Leitung des ehemaligen Privatsekretärs der Queen, Robert Janvrin, rief Künstler, Architekten, Ingenieure, Landschaftsgestalter und andere Fachleute auf, sich an dem Vorhaben zu beteiligen. Die endgültige Gestaltung soll 2026 bekanntgegeben werden, im Jahr des 100. Geburtstages der Queen.

Größeres Gelände nahe dem Buckingham-Palast

Für das Monument ist ein größeres Gelände im St. James’s Park vorgesehen, unweit der Prachtstraße The Mall, die zum Buckingham-Palast führt. Ziel sei, “einen emotional kraftvollen Ort” zu schaffen, mit verschiedenen Bereichen und einem Denkmal der Königin am Eingang Marlborough Gate, hieß es weiter.

“Queen Elizabeth II. war unsere am längsten regierende Monarchin, und Ihre Majestät widmete ihr Leben dem Dienst am Volk des Vereinigten Königreichs”, sagte das zuständige Kabinettsmitglied Pat McFadden. “Dieses nationale Denkmal wird eine dauerhafte Hommage an das Erbe der verstorbenen Königin sein und Raum zum Nachdenken und Feiern bieten.”

Queen Elizabeth war am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral in Schottland gestorben. Seitdem ist ihr ältester Sohn Charles (76) britischer König.