Deutsches Model Romina Palm hat sich verlobt

Von: APA/dpa

Model Romina Palm und der Fitness-Unternehmer Christian Wolf haben sich verlobt. Das verkündete die 25-Jährige am Freitag auf Instagram. Mehrere Fotos zeigen, wie Wolf vor seiner Partnerin auf die Knie geht. Die ehemalige Teilnehmerin von “Germany’s Next Topmodel” hält stolz ihren Verlobungsring in die Kamera. Freunde und Familie seien für einen Überraschungsabend nach Wien gekommen, schrieb sie dazu.

Gegenüber der “Bild” berichtete Wolf, er habe sie unter einem Vorwand in einen Weinkeller gelockt, um dort den Antrag zu machen. In Kürze erwartet das Paar ein Kind.