DiCaprio gedenkt bei Trauerfeier Jane Goodalls Leben

Von: APA/dpa

US-Schauspieler Leonardo DiCaprio hat bei einer Trauerfeier den jahrzehntelangen Einsatz der verstorbenen Forscherin Jane Goodall für Umwelt- und Tierschutz gewürdigt. “Wenn die meisten von uns über Umweltthemen nachdenken, dann sorgen sie sich um Zerstörung und Verlust – und ich muss zugeben, dass ich damit auch selbst zu kämpfen habe. Aber Jane stellte immer die Hoffnung voran”, sagte DiCaprio in Washington über das Leben der Primatenforscherin.

Der 51-Jährige nannte Goodall “meine gute Freundin” und beschrieb, dass sie immer darin erfolgreich gewesen sei, andere daran zu erinnern, dass auch sie etwas für die Umwelt tun können. “Sie erinnerte uns daran, dass Veränderung mit Mitgefühl beginnt und dass unsere Menschlichkeit unser bestes Werkzeug ist”, sagte DiCaprio.

Goodall habe eine “ganze Generation” für Naturschutz begeistert, sagte der Schauspieler. DiCaprio engagiert sich ebenfalls seit Jahrzehnten für Projekte im Natur- und Klimaschutz.

Die 1934 in London geborene Forscherin war am 1. Oktober im Alter von 91 Jahren gestorben. Sie galt seit einem ersten Forschungsaufenthalt 1960 in Tansania über Jahrzehnte als wichtige Vorkämpferin für den Schutz von Schimpansen.