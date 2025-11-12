Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > DiCaprio gedenkt bei Trauerfeier Jane Goodalls Leben
51-Jähriger nannte Goodall "meine gute Freundin"

DiCaprio gedenkt bei Trauerfeier Jane Goodalls Leben

Mittwoch, 12. November 2025 | 23:54 Uhr
51-Jähriger nannte Goodall \
APA/APA/AFP/SAUL LOEB
Schriftgröße

Von: APA/dpa

US-Schauspieler Leonardo DiCaprio hat bei einer Trauerfeier den jahrzehntelangen Einsatz der verstorbenen Forscherin Jane Goodall für Umwelt- und Tierschutz gewürdigt. “Wenn die meisten von uns über Umweltthemen nachdenken, dann sorgen sie sich um Zerstörung und Verlust – und ich muss zugeben, dass ich damit auch selbst zu kämpfen habe. Aber Jane stellte immer die Hoffnung voran”, sagte DiCaprio in Washington über das Leben der Primatenforscherin.

Der 51-Jährige nannte Goodall “meine gute Freundin” und beschrieb, dass sie immer darin erfolgreich gewesen sei, andere daran zu erinnern, dass auch sie etwas für die Umwelt tun können. “Sie erinnerte uns daran, dass Veränderung mit Mitgefühl beginnt und dass unsere Menschlichkeit unser bestes Werkzeug ist”, sagte DiCaprio.

Goodall habe eine “ganze Generation” für Naturschutz begeistert, sagte der Schauspieler. DiCaprio engagiert sich ebenfalls seit Jahrzehnten für Projekte im Natur- und Klimaschutz.

Die 1934 in London geborene Forscherin war am 1. Oktober im Alter von 91 Jahren gestorben. Sie galt seit einem ersten Forschungsaufenthalt 1960 in Tansania über Jahrzehnte als wichtige Vorkämpferin für den Schutz von Schimpansen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Stimmen aus SVP immer lauter: “Es braucht höhere Löhne”
Kommentare
46
Stimmen aus SVP immer lauter: “Es braucht höhere Löhne”
„Ohne fließendes Wasser, aber glücklich: Warum wollt ihr uns unsere Kinder wegnehmen?“
Kommentare
38
„Ohne fließendes Wasser, aber glücklich: Warum wollt ihr uns unsere Kinder wegnehmen?“
Dolomiten & Co: Hier ist Skifahren besonders teuer
Kommentare
38
Dolomiten & Co: Hier ist Skifahren besonders teuer
Wiedergutmachungsverfahren für Benno Neumair: Zwei Tanten stimmen zu
Kommentare
36
Wiedergutmachungsverfahren für Benno Neumair: Zwei Tanten stimmen zu
Wer sind eigentlich die bekanntesten Südtiroler?
Kommentare
32
Wer sind eigentlich die bekanntesten Südtiroler?
Anzeigen
Stabiles Einkommen für Bitcoin-Besitzer
Stabiles Einkommen für Bitcoin-Besitzer
FedMining
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 