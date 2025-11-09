Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Die Unfassbaren 3”: Auf der Jagd nach dem Megadiamanten
Unfassbar: Das Magier-Quartett hat sich Verstärkung geholt

“Die Unfassbaren 3”: Auf der Jagd nach dem Megadiamanten

Sonntag, 09. November 2025 | 07:22 Uhr
Unfassbar: Das Magier-Quartett hat sich Verstärkung geholt
APA/APA/Constantin Film
Schriftgröße

Von: apa

Das legendäre Magierquartett J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) und Henley Reeves (Isla Fisher) plant seinen nächsten Coup. Da man eine Gangsterbande um den größten Diamanten der Welt bringen will, holt man sich drei weitere Zauberkünstler an Bord. Nun geht es für die siebenköpfige Illusionistentruppe um alles. Regie führte Actionspezialist Ruben Fleischer. Ab Donnerstag im Kino.

(S E R V I C E – www.constantinfilm.at/kino/now-you-see-me-3)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Kommentare
73
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
Kommentare
49
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Kommentare
46
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Trump gewährt Ungarn Ausnahme von Ölsanktionen gegen Moskau
Kommentare
27
Trump gewährt Ungarn Ausnahme von Ölsanktionen gegen Moskau
Vogeljagd für Auswärtige in Südtirol eingeschränkt
Kommentare
26
Vogeljagd für Auswärtige in Südtirol eingeschränkt
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 