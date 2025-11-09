“Die Unfassbaren 3”: Auf der Jagd nach dem Megadiamanten

Von: apa

Das legendäre Magierquartett J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) und Henley Reeves (Isla Fisher) plant seinen nächsten Coup. Da man eine Gangsterbande um den größten Diamanten der Welt bringen will, holt man sich drei weitere Zauberkünstler an Bord. Nun geht es für die siebenköpfige Illusionistentruppe um alles. Regie führte Actionspezialist Ruben Fleischer. Ab Donnerstag im Kino.

(S E R V I C E – www.constantinfilm.at/kino/now-you-see-me-3)