Diese Songs landen bei Jan Delay auf der Top-5-Playlist

Von: APA/dpa

Wenn Jan Delay (49) von jetzt auf gleich eine Playlist mit den fünf besten Songs erstellen müsste, wäre darauf Musik aus mehreren Jahrzehnten zu finden. “Jetzt so aus der Pistole geschossen: “Fight the Power” von Public Enemy, “Get Up, Stand Up” von Bob Marley, Prince “Purple Rain”, “Hotel California” The Eagles, und noch “Crazy in Love” von Beyoncé”, sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Hamburg.

Mit allen Liedern verbinde er gute Erinnerungen und Geschichten – und zwar auch immer wieder neue. “Bei mir ist es immer so, dass Songs ein längeres Leben haben und dass es mehrere Erinnerungen und Erlebnisse sind. Weil gute Lieder auch immer wieder passieren, weil man sie immer wieder auflegt oder andere sie auflegen oder man sie irgendwo hört.”

Ein Lied, das ihm zuletzt immer wieder durch den Kopf ging, war eines von ihm selbst: “Der letzte richtig krasse Ohrwurm, den ich hatte, war was, was noch gar nicht draußen ist.” Wie weit die Arbeiten an einem neuen Album sind, wollte Delay zunächst nicht verraten.