Doku über Sportfreunde Stiller zum 30-Jahre-Jubiläum

Von: APA/dpa

30 Jahre Musik, 30 Jahre Freundschaft: Die Sportfreunde Stiller feiern in diesem Jahr Bandjubiläum und bekommen eine Dokumentation geschenkt. Bei der Premiere des Films mit dem Titel “Mit dem Herz in der Hand” in München wurde es entsprechend emotional. “Ich habe alles so restlos mit den anderen auskosten können”, sagte Bassist Rüdiger Linhof. “Das ist das größte Geschenk, das man uns machen kann – das festzuhalten.”

In 90 Minuten zeichnet der Film humorvoll und sehr persönlich die 30-jährige Bandgeschichte der drei Männer nach, die sich zu Studienzeiten an der Uni in München kennenlernten und von dort aus eine Karriere starteten. Erzählt wird auch, wie das WM-Lied “54, 74, 90, 2006” entstand und wie schwer es für die Band war, nach dem großen Erfolg mit dem Fußball-Partysong wieder zurück zu sich selbst zu finden.

In der ARD soll der Film am 12. Juni ausgestrahlt werden. Ab dem 28. Mai ist er über die Mediathek abrufbar.