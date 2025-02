Doku widmet sich Klimaschutz-Engagement von König Charles

Von: APA/AFP

Der britische König Charles III. wird demnächst in einer Dokumentation von Amazon zu sehen sein, in der er seine Arbeit für den Umwelt- und Klimaschutz vorstellt. Die britische Nachrichtenagentur PA berichtete unter Berufung auf einen Mitarbeiter der “The King’s Foundation”, die Wohltätigkeitsorganisation werde “mit Amazon an einem einmaligen Dokumentarfilm” arbeiten, “um die Harmonie-Philosophie Seiner Majestät” und die von ihr “weltweit angeregte Arbeit” zu präsentieren.

Die Partnerschaft mit Amazon steht im Gegensatz zur Tradition der Königsfamilie. Normalerweise arbeitet das Königshaus im Rahmen seiner Medienpräsenz mit großen britischen Sendern zusammen. Charles engagiert sich seit Jahrzehnten im Umweltschutz. Laut der Website der königlichen Stiftung beruht die “Philosophie der Harmonie” auf der Ansicht, dass die Menschen durch das Verständnis des Gleichgewichts, der Ordnung und der Beziehungen untereinander sowie mit der natürlichen Welt eine nachhaltigere Zukunft schaffen können.