Drei Enkel von Charles III. bei der Krönungsprozession

Bei der Krönungsprozession von König Charles III. sind auch drei seiner Enkel dabei. Gemeinsam mit ihren Eltern Prinz William und Prinzessin Kate werden Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) in einer Kutsche ihrem Großvater hinterherfahren. George, laut Thronfolge ebenfalls künftiger König, nahm als “Ehrenpage” an der Krönung in der Westminster Abbey teil. Insgesamt sind vier Kutschen in dem pompösen Zug zurück zum Buckingham-Palast dabei.

Der König und Königin Camilla werden in der 261 Jahre alten Goldenen Staatskutsche gefahren, die nur für diesen Anlass genutzt wird. Dahinter reitet Charles’ Schwester Prinzessin Anne. Anschließend folgen drei Gefährte mit dem engsten Kreis der Royal Family: Zunächst Thronfolger William und Familie, dann Charles’ jüngster Bruder Prinz Edward mit Gattin Herzogin Sophie sowie den gemeinsamen Kindern Lady Louise Windsor (19) und James (15), der Earl of Wessex. In der letzten Kutsche fahren Annes Ehemann Vizeadmiral Tim Laurence sowie der Herzog von Gloucester, ein Cousin von Queen Elizabeth II., und dessen Ehefrau.

Den Schluss bildet eine Limousine mit dem Herzog von Kent und Prinzessin Alexandra, Cousin und Cousine der gestorbenen Queen. Kein Platz in dem Zug, in dem auch 4.000 Soldatinnen und Soldaten marschieren, ist für Charles’ jüngeren Sohn Prinz Harry und Charles’ Bruder Prinz Andrew, die beide haben ihre royalen Pflichten niedergelegt haben, sowie Andrews Töchter Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie.