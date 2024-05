Ed Sheeran kommt noch heuer im August nach St. Pölten

Ed Sheeran gibt noch heuer ein Gastspiel in Österreich: Wie der Veranstalter Barracuda Music am Donnerstag bekannt gab, gastiert der Popstar am 14. August, einen Tag vor dem Frequency Festival, am Open-Air-Gelände des VAZ in St. Pölten. Damit nicht genug, treten vor seinem Konzert Calum Scott, Tream, David Kushner, Cyril und Dasha auf. Tickets sind ab Freitag, 10.00 Uhr über www.oeticket.com erhältlich.

Von: apa