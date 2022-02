Ehrenzeichen des Landes Tirol für zwölf Persönlichkeiten

Innsbruck – Für ihr hervorragendes öffentliches und privates Wirken haben am heutigen Sonntag Tirols Landeshauptmann Günther Platter und Südtirols Landeshauptmannstellvertreterin Waltraud Deeg in Innsbruck zwölf Persönlichkeiten das Ehrenzeichen des Landes Tirol verliehen. Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher war wegen einer Coronavirus-Infektion nicht persönlich anwesend, sondern per Video zugeschaltet. Nach einer Gedenkzeremonie zum 212. Todestag des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer am Bergisel und in der Hofkirche fand die traditionelle Verleihung einer der höchsten Landesauszeichnungen im Beisein zahlreicher Regierungsmitglieder aus beiden Ländern im Riesensaal der Hofburg statt.

“Sie haben Tirol vorangebracht!”

“Gerade in der derzeitigen, noch von den Mühen der Pandemie geprägten Zeit ist dieses Engagement ein sehr kraftvolles Zeichen aus und für Tirol. Ohne den Einsatz dieser Persönlichkeiten würde unser Land ganz anders dastehen – nicht so zukunftsorientiert, nicht so leistungsfähig, nicht so reichhaltig und nicht so kreativ. Ob sie nun in Wirtschaft, Wissenschaft, Medizin, Journalismus, Kultur, im Sozial- oder im kirchlichen Bereich tätig waren – sie alle haben Tirol entscheidend vorangebracht“, sagte Tirols Landeshauptmann Günther Platter in Richtung der neuen Ehrenzeichenträger und Ehrenzeichenträgerinnen. “Für ihren Beitrag zu unserer lebenswerten Heimat und ihr verantwortungsvolles Handeln gegenüber der nächsten Generation bedanke ich mich herzlich.”

“Hervorragende Leistungen in unterschiedlichen Berufen”

Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher, der wegen einer Coronavirus-Infektion nicht persönlich anwesend, sondern per Video zugeschaltet, war betonte bei der Verleihungsfeier: “Dieses Engagement für das Gemeinwohl, für die Kultur und Tradition sowie der Einsatz für unsere vereinenden Werte stiften Gemeinschaft und Zusammenhalt. Verschiedenste Lebensläufe haben zu hervorragenden Leistungen in unterschiedlichen Berufen geführt: Diese ausgezeichneten Persönlichkeiten aus Nord- und Südtirol sind für uns leuchtende Vorbilder. Ihnen allen gebührt unser aufrichtiger Dank. Wir sind stolz auf Sie!”

Lilli Gruber, Reinhold Messner und Joseph Zoderer

Unter den zwölf Geehrten finden sich mit der Journalistin, Autorin und Moderatorin Lilli Gruber, dem Extrembergsteiger, Autor und Museumsgründer Reinhold Messner und dem Schriftsteller Joseph Zoderer auch drei Südtiroler. “Es handelt sich um drei weit über Südtirols Grenzen hinaus bekannte Persönlichkeiten. Jede von ihnen hat auf ihre Weise dazu beigetragen, der Geschichte unseres Landes Öffentlichkeit zu verleihen und diese kritisch zu hinterfragen. Lilli Gruber, Reinhold Messner und Joseph Zoderer können ohne Zweifel als Botschafter unseres Landes gelten”, sagte Landeshauptmannstellvertreterin Waltraud Deeg.

Zwölf neue Geehrte

Geehrt wurden zudem Josef Aschbacher, Generaldirektor der Europäischen Weltraumagentur, Hans Bodner, Geschäftsführer von Bodner Bau, Hermann Glettler, Bischof der Diözese Innsbruck, Franz Hitzl, Sprecher des Traditionsforum Tirol, Paula Kofler, Mitinitiatorin des Sozialsprengels Oberes Gericht, Evelyn Mages, Geschäftsführerin der Servicestelle Basis Außerfern, Elisabeth Medicus, frühere Ärztliche Direktorin der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft, Georg Schärmer, ehemaliger Direktor der Caritas Tirol, und die Architektin Marta Schreieck.

Die Laudationes der Geehrten sind auf der Webseite des Landes Tirol im Downloadbereich abrufbar.