Ein Bambi für Hollywoodstar Cate Blanchett

Von: APA/dpa

Schauspielerin Cate Blanchett bekommt heuer einen Bambi. Mit dem Preis in der Kategorie “Schauspielerin International” will die Bambi-Jury die 56-Jährige nicht nur für ihre “künstlerische Exzellenz”, sondern auch für ihr “humanitäres und ökologisches Engagement” würdigen, wie der Burda-Verlag mitteilte. Der Bambi ist einer der wichtigsten Preise in Deutschland und wird am Donnerstag in München vergeben.

Blanchett habe als Schauspielerin “die gesamte Bandbreite menschlicher Emotionen auf die Leinwand gebracht”, heißt es weiter. Sie sei eine “wahre Künstlerin, die jede Rolle mit radikaler Hingabe neu definiert.” Bekannt ist die Australierin aus zahlreichen Filmen, darunter die “Herr der Ringe”-Reihe und das Historiendrama “Elizabeth”. Neben ihrer schauspielerischen Leistung hob die Bambi-Jury auch Blanchetts soziales Engagement hervor. Seit 2016 setzt sich die Schauspielerin als Sonderbotschafterin des UNHCR für Geflüchtete ein. Daneben engagiert sich die 56-Jährige für verschiedene Klima- und Umweltorganisationen.