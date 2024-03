Ein Nackter auf der Oscar-Bühne

Gespielter Flitzer-Zwischenfall in Hollywood: Beim Preis fürs beste Kostümdesign ist Wrestling-Star John Cena in der Nacht auf Montag bei der Oscar-Gala nackt aufgetreten. “Kostüme sind sehr wichtig”, sagte der 46-Jährige trocken, als er sich den großen Umschlag vor den Schritt hielt und ansonsten nur Birkenstocks trug.

Der Hingucker-Auftritt in Zusammenarbeit mit Moderator Jimmy Kimmel, der ihm später einen Umhang überwarf, erinnerte an einen Skandal vor 50 Jahren. 1974 rannte während einer Moderation von David Niven ein Flitzer über die Oscar-Bühne. Das TV-Publikum des 70er-Jahre-Amerikas war überrascht, viele waren schockiert, dass so etwas passieren kann.