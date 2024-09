Einmal-TV-Show mit Gabalier wandert vom ORF zu Puls 4

Von: apa

Die für ORF 1 geplante “Wirklich beste Show der Welt” mit Musiker Andreas Gabalier und Ex-Skispringer Thomas Morgenstern wird doch nicht im ORF zu sehen sein. Man habe sich aus “produktionstechnischen Gründen” zurückgezogen, hieß es aus dem ORF auf APA-Anfrage. Stattdessen wird die nun “Verrückteste Show der Welt” getaufte Livesendung am 28. September um 20.15 Uhr auf Puls 4 und Joyn ausgestrahlt, teilte die Produktionsfirma Unscripted Productions per Aussendung mit.

“Wir freuen uns sehr, dass mit Puls 4 und Joyn Partner an Bord sind, die Fernsehen visionär und modern denken”, hielt Lukas Steiner-Bauer, Geschäftsführer von Unscripted Productions, fest. Zum Inhalt der einmaligen Show ist weiterhin nicht viel bekannt. Nur so viel: Die Show findet auf einer Bühne in mehr als 60 Metern Höhe über dem Wörthersee statt und dauert 90 Minuten lang. Gabalier und Morgenstern sollen dabei gegen Prominente aus Deutschland antreten.