Ellie Goulding begeht Ischgl-Auftakt am 30. November

Von: apa

Der Tiroler Wintersport-Hotspot Ischgl hat eine weitere internationale Pop-Größe an Land bzw. in den Schnee gezogen: Die britische Popsängerin Ellie Goulding wird am 30. November die Wintersaison eröffnen und beim “Top of the Mountain Opening Concert” ihre Hits zum Besten geben, teilten die Verantwortlichen der APA mit. Die 37-Jährige war unter anderem mit Hits wie “Burn”, “Love Me like You Do” oder “Only My Mind” berühmt geworden.

Das Konzert findet ab 18.00 Uhr vor nächtlicher Bergkulisse auf dem Parkplatz der Silvrettaseilbahn statt. 2009 war die damals 22-jährige Elena Jane “Ellie” Goulding in einem britischen Pub entdeckt worden. Wenige Monate später schon prognostizierte die BBC ihren baldigen Durchbruch – und hatte Recht. Gouldings steiler Aufstieg, der mit dem Elton John-Cover “Your Song” und dem ersten Album “Lights” begann, fand seinen Höhepunkt 2015 im “Fifty Shades of Grey”-Soundtrack “Love Me like You Do”. Die Ballade wurde zum erfolgreichsten Titel einer britischen Solosängerin seit 50 Jahren. Nebenbei schrieb die in der Nähe von Wales geborene Musikerin auch Songs für Kolleginnen.

Zehn Platin-Singles, vier UK-Nummer Eins-Alben, zwei Brit Awards, zwei Grammy Award-Nominierungen und eine Golden Globe-Nominierung sind unter anderem auf ihrer Habenseite. Die Singer-Songwriterin verkaufte bisher über 27 Millionen Alben und ein Vielfaches davon an Singles.

Zuletzt errang sie 2023 mit dem Album “Higher Than Heaven” an der Spitze der britischen Charts. Ebenfalls im selben Jahr landete Goulding mit Calvin Harris den Nummer Eins-Hit “Miracle”. Vergangenes Jahr hatte die amerikanische Popsängerin und Schauspielerin Demi Lovato den Auftakt in Ischgl zelebriert.