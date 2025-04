Englische Produzentenlegende Roy Thomas Baker gestorben

Von: apa

Der englische Musikproduzent Roy Thomas Baker ist am 12. April in seinem Haus im US-Staat Arizona gestorben, wie seine Familie laut “Rolling Stone” erst jetzt bekannt gab. Baker galt als einer der einflussreichsten Produzenten im Pop- und Rockbereich der 1970er und 1980er Jahre. Mit der britischen Kultband Queen arbeitete er an insgesamt fünf Alben zusammen, maßgeblich Hand angelegt hat er am Megahit “Bohemian Rhapsody”, das zu seiner Zeit als teuerste Songproduktion galt.

Aber auch abseits von Queen hat Baker weitreichende Spuren im Business hinterlassen. So scheint er als Produzent von u.a. The Cars, Mötley Crüe, Metallica, Ozzy Osbourne, Foreigner, Guns N’Roses, Smashing Pumpkins, Alice Cooper, Simply Red und Yello auf. Queen-Drummer Roger Taylor beschrieb ihn einmal als “sehr diszipliniert und sehr streng”, der bereits verstorbene Singer-Songwriter der Cars sagte über ihn: “Er nahm alles gelassen – ein sehr optimistischer, eleganter Mann”.