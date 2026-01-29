ESC: Livetour Lineup mit Lordi und Logan

Von: apa

Die heuer erstmals über die Bühne gehende “Eurovision Song Contest Live Tour” im Nachgang des 70. ESC in Wien nimmt langsam Züge an. So finden sich u.a. die ESC-Sieger Johnny Logan, Lordi, Katrina und Helena Paprizou im Lineup des von 15. Juni bis 2. Juli durch zehn europäische Metropolen ziehenden Aufgebots. Mit von der Partie sind zudem Alessandra, Guy Sebastian und Verka Serduchka.

Nicht alle der ESC-Veteranen treten aber auch an allen Terminen auf. So lassen etwa Lordi den Stopp in Zürich aus, während Johnny Logan nicht in Mailand, Zürich und Amsterdam zu sehen sein wird. Laut European Broadcasting Union (EBU) ist bei allen Konzerten zudem für Überraschungsgäste als auch heurige ESC-Starter gesorgt.

Tickets für die Tour sind regulär ab 6. Februar erhältlich. Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich mittels Vorregistrierung bis Sonntag, 1. Februar, einen früheren Zugang zum Ticketpool zu sichern.

(S E R V I C E – www.eurovision.com/tour/ )