2025 in EU mehr E-Autos und Hybride zugelassen

Dienstag, 27. Januar 2026 | 08:38 Uhr
APA/APA/dpa/Hendrik Schmidt
Von: APA/AFP

Mehr E-Autos, weniger Verbrenner: Europaweit sind im vergangenen Jahr mehr Hybridfahrzeuge und E-Autos zugelassen worden als reine Verbrennerwagen. Der Absatz von Hybrid-Elektroautos stieg im vergangenen Jahr um 13,5 Prozent und erreichte damit einen Anteil von 34,5 Prozent am Gesamtabsatz in der EU, wie der Herstellerverband ACEA am Dienstag mitteilte. Damit lagen sie vor Benzinern, deren Marktanteil 26,6 Prozent betrug.

Der Absatz von batterieelektrischen Autos stieg laut ACEA um 30 Prozent und erreichte damit einen Anteil von 17,4 Prozent am Gesamtabsatz. Auch der Absatz von Plug-in-Hybriden legte demnach zu. Der Anteil reiner Benzin- und Dieselfahrzeuge ging dagegen zurück. Insgesamt wurden laut ACEA 2025 in der EU rund 1,88 Millionen Neuwagen zugelassen. Dies ist demnach ein Anstieg von 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Trotz des insgesamt mäßigen Absatzwachstums setzten die Verbraucher demnach ihre Tendenz zu Hybrid- und E-Autos fort.

