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Dara winkt nach Rückkehr in Sofia ihren Fans zu

ESC-Siegerin Dara in Bulgarien von hunderten Fans empfangen

Sonntag, 17. Mai 2026 | 22:20 Uhr
Dara winkt nach Rückkehr in Sofia ihren Fans zu
APA/APA/AFP/NIKOLAY DOYCHINOV
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Von: APA/AFP

Einen Tag nach ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC) ist die bulgarische Sängerin Dara von hunderten Fans in ihrer Heimat empfangen worden. Die 27-Jährige stimmte nach ihrer Landung am Flughafen in Bulgariens Hauptstadt Sofia am Sonntag spontan ihren Siegersong “Bangaranga” an. An die Kinder in der Menge gerichtet sagte sie, ihr Überraschungserfolg beim ESC-Finale in Wien zeige, “dass alles möglich ist”.

Dara hatte das Finale des Musikwettbewerbs in der Nacht zum Sonntag mit deutlichen Vorsprung vor dem israelischen Sänger Noam Bettan gewonnen. Für Deutschland endete der ESC mit einer Enttäuschung – die deutsche Starterin Sarah Engels erreichte nur den drittletzten Platz.

Bulgarien war nach dreijähriger Pause erst in diesem Jahr wieder zum Eurovision Song Contest zurückgekehrt. Es ist der erste Sieg für das osteuropäische Land in dem Wettbewerb. Das ESC-Finale im nächsten Jahr soll in Sofia stattfinden.

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APA/APA/AFP/NIKOLAY DOYCHINOV
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Einen Tag nach ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC) ist die bulgarische Sängerin Dara von hunderten Fans in ihrer Heimat empfangen worden. Die 27-Jährige stimmte nach ihrer Landung am Flughafen in Bulgariens Hauptstadt Sofia am Sonntag spontan ihren Siegersong “Bangaranga” an. An die Kinder in der Menge gerichtet sagte sie, ihr Überraschungserfolg beim ESC-Finale in Wien zeige, “dass alles möglich ist”.

Dara hatte das Finale des Musikwettbewerbs in der Nacht zum Sonntag mit deutlichen Vorsprung vor dem israelischen Sänger Noam Bettan gewonnen. Für Deutschland endete der ESC mit einer Enttäuschung – die deutsche Starterin Sarah Engels erreichte nur den drittletzten Platz.

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