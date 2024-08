Eugene und Dan Levy moderieren Emmy-Verleihung im September

Von: APA/dpa

Beide sind Emmy-Preisträger und durch die preisgekrönte Comedy-Serie “Schitt’s Creek” weltbekannt: Die kanadischen Schauspieler Eugene und Dan Levy werden als Gastgeber bei der diesjährigen Emmy-Verleihung auf der Bühne stehen. Die 76. Primetime-Emmy-Gala, bei der die besten Fernsehshows, Regisseure und Schauspieler der Saison in Los Angeles ausgezeichnet werden, soll am 15. September beim Sender ABC ausgestrahlt werden.

Mit Eugene Levy (77, “American Pie”) und Dan Levy (41) führt erstmals in der Geschichte der Emmys ein Vater-Sohn-Duo durch die Show. “Macht euch auf eine unvergessliche Nacht gefasst”, schrieb die Fernsehakademie am Freitag (Ortszeit) auf der Plattform X zu der Ankündigung.

Eugene und Dan Levy spielten in der kanadischen Familienserie “Schitt’s Creek” Vater und Sohn. Zusammen hatten sie die Sitcom um den einst wohlhabenden Johnny Rose, der nach der finanziellen Pleite mit seiner Familie aus einer Prachtvilla in ein Motel in dem Kaff Schitt’s Creek umzieht, auch entwickelt. Bei der Emmy-Verleihung im Herbst 2020 räumten sie alle sieben Auszeichnungen für Comedy-Serien ab, darunter auch für die Haupt- und Nebendarsteller.

Die Literaturverfilmung “Shogun” und die Kochserie “The Bear: King of the Kitchen” gehen bei der diesjährigen Emmy-Gala mit den meisten Chancen ins Rennen. Die im Japan des 17. Jahrhunderts angesiedelte Dramaserie “Shogun” führt mit 25 Nominierungen die Liste der Kandidaten an, “The Bear” hat 23 Gewinnchancen. Als Schauspieler sind unter anderem Stars wie Allen White, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Donald Glover, Idris Elba, Gary Oldman, Jon Hamm, Tom Hollander, Jodie Foster, Brie Larson und Sofia Vergara nominiert.