Europäischer Filmpreis für Alice Rohrwacher

Mittwoch, 05. November 2025 | 14:17 Uhr
Von: APA/dpa

Die Europäische Filmakademie zeichnet die Regisseurin Alice Rohrwacher (43) für ihre Verdienste um den weltweiten Einfluss des europäischen Kinos aus. Die italienische Filmemacherin (“Glücklich wie Lazzaro”, “La Chimera”) soll die Auszeichnung im Jänner in Berlin im Rahmen der Verleihung der Europäischen Filmpreise entgegennehmen, wie die Filmakademie mitteilte.

Rohrwacher sei eine der markantesten Stimmen des zeitgenössischen Kinos, begründete die Akademie ihre Entscheidung. “Mit einem sorgfältigen Blick für die Realitäten des Lebens eines Teenagers und einem großen Herzen für die Landschaft schafft sie für jeden ihrer Filme ein einzigartiges Universum.”

Der Europäische Filmpreis wird künftig nicht mehr im Dezember, sondern im Jänner verliehen. Die nächste Verleihung ist am 17. Jänner 2026 in Berlin geplant. Die Auszeichnung für das Lebenswerk geht diesmal an die norwegische Schauspielerin und Regisseurin Liv Ullmann (86).

