Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Ex-Boxer und Publikumsliebling Biko Botowamungu verstorben
2013 trat Botowamungo bei "Dancing Stars" an

Ex-Boxer und Publikumsliebling Biko Botowamungu verstorben

Sonntag, 24. August 2025 | 17:57 Uhr
2013 trat Botowamungo bei \
APA/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT PFARRHOFER
Schriftgröße

Von: apa

Biko Botowamungu, Österreichs bisher letzter Olympiastarter im Boxen, ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 68 Jahren wie der APA aus Botowamungus Umfeld und Boxverbandskreisen bestätigt wurde. Zunächst hatten heute.at, krone.at und oe24.at darüber berichtet. Botowamungu, der im Vorjahr eine Demenzerkrankung öffentlich gemacht hatte, soll an Nierenversagen und einer Lungenembolie verstorben sein. 1988 trat er bei den Olympischen Spielen in Seoul für Österreich an.

Der auch “Dr. Biko” genannte Botowamungu wurde in der Demokratischen Republik Kongo geboren und ging als Ringer zunächst in die USA, ehe er dann Wrestler auf dem Wiener Heumarkt und in den 1980ern österreichischer Meister im Schwergewicht und Superschwergewicht wurde. Bei Olympia stand er dann dem US-Amerikaner Riddick Bowe, einem späteren Weltmeister, gegenüber. Später war er für den berühmten Promoter Don King im Einsatz und Sparringpartner von Mike Tyson.

Nach seiner Kampfsport-Karriere wurde er Prediger der Wiener Baptistengemeinde. 2013 trat Botowamungu bei der ORF-Show “Dancing Stars” auf. Am Sonntag berichtete Botowamungus Frau Nakale auf Facebook vom Ableben ihres Mannes: “Möge deine Seele in Frieden ruhen.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Kommentare
89
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Olympia 2026: Jede vierte Baustelle in Verzug
Kommentare
34
Olympia 2026: Jede vierte Baustelle in Verzug
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Kommentare
23
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Kommentare
20
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Trump hat bei Treffen Putin-Selenskyj keine Eile mehr
17
Trump hat bei Treffen Putin-Selenskyj keine Eile mehr
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 