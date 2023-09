Ex-Frontsänger von Smash Mouth mit 56 Jahren gestorben

Steve Harwell, ehemaliger Frontsänger der US-Rockband Smash Mouth, ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Management gegenüber dem Fernsehsender CNN und weiteren US-Medien. Den Angaben zufolge starb Harwell am Montag “umgeben von Familie und Freunden” in seinem Zuhause in Boise im US-Bundesstaat Idaho. Eine Todesursache wurde zunächst nicht genannt.

“Steve Harwell war ein wahres amerikanisches Original”, hieß es auf dem X-Account (ehemals Twitter) von Smash Mouth. Harwell werde “für seinen unerschütterlichen Fokus und seine leidenschaftliche Entschlossenheit” in Erinnerung bleiben. Band-Manager Robert Hayes schrieb bei Facebook: “Ruhe in Frieden, alter Freund.”

Mit Smash Mouth hatte der gebürtige Kalifornier in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren etliche Hits in den USA gelandet – der bekannteste wohl der Ohrwurm “All Star” (1999). Als Teil des Soundtracks von “Shrek” erlangte das Lied besonders große Popularität. Billboard-Status erreichten auch Songs wie “Walkin’ On The Sun” oder das Monkees-Cover “I’m A Believer” – bis heute werden sie bei Spotify millionenfach gestreamt.

Harwell hatte die Band im Jahr 2021 verlassen und sich dann ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. US-Medien berichteten damals von gesundheitlichen Problemen.