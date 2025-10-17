Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley gestorben
"Space Ace" war 1973 bei der Gründung von Kiss dabei

Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley gestorben

Freitag, 17. Oktober 2025 | 06:19 Uhr
\
APA/APA/AFP/JEFF HAYNES
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Ace Frehley, der frühere Lead-Gitarrist der Rockband Kiss, ist tot. “Wir sind tief erschüttert und untröstlich”, hieß es in einer Mitteilung seiner Familie. In seinen letzten Momenten hätten die Angehörigen ihm mit liebenden, friedlichen Worten zur Seite gestanden. Er starb demnach in der Stadt Morristown im US-Staat New Jersey. Der Musiker wurde 74 Jahre alt.

Die genaue Todesursache wurde zunächst nicht bekannt. Frehley sei jüngst in seinem Haus gestürzt, teilte seine Sprecherin Lori Lousararian mit. Das Promi-Portal “TMZ” berichtete, dass der Musiker bei einem Sturz in seinem Studio eine Hirnblutung erlitten habe und zuletzt im Krankenhaus künstlich beatmet werden musste.

Die Bandkollegen von Kiss drückten ihre Trauer aus und würdigten den Verstorbenen als “wesentlichen und unersetzlichen Rock-Soldaten” in den prägendsten Kapiteln der Band und ihrer Geschichte. “Er ist und wird immer ein Teil des Kiss-Erbes sein”, hieß es weiter.

Erfolg mit Kiss und Solo-Karriere

Die ikonische Rock-Band Kiss wurde 1973 in New York gegründet und machte mit wildem Make-up, spektakulären Kostümen und theatralischen Live-Shows Furore. Damals gehörten neben den Lead-Gitarristen “Space Ace” der Bassist und Sänger Gene Simmons, Sänger und Gitarrist Paul Stanley und Schlagzeuger Peter Criss dazu. Zu den größten Kiss-Hits zählen unter anderen “I Was Made for Lovin’ You”, “Rock and Roll All Nite” und “Black Diamond”. Frehley, auch “Spaceman” genannt, stand oft im silberfarbenen Kostüm und mit einem silbernen Stern-Make-up im Gesicht auf der Bühne.

1982 verließ er die Band, um eine Solo-Karriere zu starten. 1996 war er bei der höchst erfolgreichen Reunion-Tour von Kiss aber wieder dabei, sein letztes Kiss-Konzert spielte er 2001. Zuletzt brachte Frehley 2024 das Rockalbum “10.000 Volts” heraus.

2014 wurde Kiss in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Bereits 1999 waren die Kiss-Musiker mit einer Sternenplakette auf Hollywoods “Walk of Fame” verewigt worden. Dort wurden am Donnerstag nach Angaben der Plaketten-Verleiher Blumen abgelegt. “Wir sind über den Verlust von Ace tief betrübt”, hieß es in einer Mitteilung, die ihn als “legendäres Talent” würdigte.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
EU plant doch keine radikale Anti-Rauch-Offensive
Kommentare
70
EU plant doch keine radikale Anti-Rauch-Offensive
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
Kommentare
60
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
“Die Seiser Alm verträgt nicht noch eine Bahn”
Kommentare
48
“Die Seiser Alm verträgt nicht noch eine Bahn”
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Kommentare
39
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Angekündigte Tragödie: „Bereit, uns in die Luft zu sprengen“
Kommentare
39
Angekündigte Tragödie: „Bereit, uns in die Luft zu sprengen“
Anzeigen
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Setzt auf das Südtirol-Label
Setzt auf das Südtirol-Label
Bergila
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 