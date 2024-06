Extrembergsteiger Reinhold Messner ändert seine Pläne in Sexten

Von: mk

Sexten – Das von Reinhold Messner geplante siebte Museum zum Thema Berg in Sexten im Hochpustertal wird nun doch nicht realisiert. Darauf deutet eine etwas kryptische Nachricht des Extrembergsteigers auf seinem Instagram-Account hin.

Ursprünglich hätte das Museum bereits in diesem Sommer in der Bergstation der alten Seilbahn am Helm eröffnet werden sollen. „Manchmal entsteht mit der Arbeit an einem Projekt etwas völlig Neues“, deutet Messner auf Instagram an. Damit soll wohl eine entscheidende Wende gemeint sein, die das Projekt am Helm betrifft. Es brauche „Mut zur Veränderung“, so der König der Achttausender.

Inhaltlich hätte sich das „Messner Mountain Museum Roca“, wie der geplante Name lautete, um die Themen Fels und Klettern kreisen sollen.

Daraus wird nun doch nichts. Stattdessen arbeitet der 79-Jährige in der Bergstation der alten Seilbahn an einem alternativen Projekt, wie mehrere Medien berichten.