Eine Mords-Party: Fabians Hochzeitsdiebstahl läuft nicht nach Plan

“Fabian und die mörderische Hochzeit”: Mord mit Witz

Sonntag, 01. Februar 2026 | 06:10 Uhr
Eine Mords-Party: Fabians Hochzeitsdiebstahl läuft nicht nach Plan
Hochstapler Fabian (Bastian Pastewka) rennt durch Vilnius. Ein Killer schießt gerade hinter ihm her, da entdeckt er vor einer Kirche seine Chance: Ein Hochzeitsfotograf lässt seine Ausrüstung unbewacht. Der charmante Gauner wechselt – wie oft in seinem Leben – die Identität und begleitet eine hektische Hochzeitsgesellschaft auf ein Schlösschen. So wunderbar altmodisch beginnt der neue Krimi “Fabian und die mörderische Hochzeit”, ab Freitag bei Amazon Prime Video.

Die Titelrolle hat Publikumsliebling Pastewka inne – und so wunderbar altmodisch wie zu Beginn geht es auch weiter. Denn Fabian kommt schnell aus dem Regen in die Traufe. Nicht nur, dass ihm Brautjungfer Annalena Ohlfeld (Lena Dörrie) mit ihrem Kontrollwahn auf die Nerven geht. Der Kleinganove muss sich – umgeben von endlosen verschneiten Wäldern – mit einem ganzen neurotischen Reiche-Leute-Clan herumschlagen.

Dann überschlagen sich plötzlich die Ereignisse: Das unermesslich wertvolle Brautgeschenk verschwindet. Dafür liegt jemand aus der Hochzeitsgesellschaft erstochen auf dem Teppich. Prompt sucht das Schlitzohr aus seinen unzähligen falschen Ausweisen eine Polizeimarke heraus: “Wir sind vom Rest der Welt abgeschnitten. Das heißt, der Mörder kann nicht fliehen.” Ein spannender und lustiger Murder-Mystery-Film voller dunkler Geheimnisse nimmt seinen Lauf.

Fabian – “eine Art Gestaltwandler”

Als “eine Art Gestaltwandler” bezeichnet Pastewka seinen Helden, der im Aktenkoffer von Einbruchswerkzeug bis Gummimasken alles dabeihat. “Er trickst, wo er kann und nimmt jede Gelegenheit wahr, bei der er sich finanzielle Vorteile verschaffen kann. Wir sehen aber zugleich auch, dass er die Vorteile nicht selbst nutzt, sondern den Reichen nimmt und den Armen geben will.” Er sei eine “Spielernatur”, die überhaupt nicht über Konsequenzen nachdenke.

Pastewka liebt klassische englische Krimis seit Kindertagen. Das weiß jeder, der seinen erfolgreichen Podcast “Kein Mucks!” kennt. Mit 13 hat er den Klassiker “Mord im Orient-Express” von 1974 gesehen. “Und habe mich so gegruselt, dass ich sie seitdem immer wieder sehen will, um mich noch mal genauso zu gruseln wie damals.” Agatha Christie hatte die Vorlage dazu geschrieben.

Dem Comedian kam dann auch sofort “Mord im Orient-Express” in den Kopf, als die Autoren Martin Eigler, Sönke Neuwöhner und Sven S. Poser das Drehbuch zu dem “Fabian”-Film entwickelten. Er habe daraufhin dreist um eine “Schlussrunde, wo der Detektiv alle Beteiligten in einem Raum versammelt und den Täter nacheinander aus den Verdächtigen herausschält”, gebeten.

Betrogener Pastewka: “Ich war naiv wie Oma Mörken”

So souverän der 53-Jährige den mit allen Wassern gewaschenen Kleinkriminellen auch spielt: Die Wahrheit ist, dass in Wirklichkeit umgekehrt er es war, der einmal einem Betrüger auf den Leim gegangen ist. “Ja, selbstverständlich. Mein Freund, die Phishing Mail. Das ist mir tatsächlich passiert. Also so richtig wie Oma Mörken, die nicht aufgepasst hat. Ich dachte schon: Ob das wohl stimmt?”

Als es schon zu spät war, habe er bei der Bank vorsorglich um andere PINs gebeten, so Pastewka. “Und die Dame sagte am Telefon: “Sie sind auf eine Phishing-Mail hereingefallen.” Ich so: “Ja, genau. Aber die sah echt gut aus. Ich habe es echt geglaubt.”” Dann habe er sich die Mail aber noch einmal kritischer angeguckt. “Also, nicht mal mein Name war richtig geschrieben, aber ich bin in der Hektik wie ein Trottel drauf hereingefallen. Das ist mir auch nur einmal passiert bisher. Und ansonsten bin ich wahrscheinlich schon sehr oft im Leben ausgetrickst worden und weiß es nicht: Chapeau an die Täterinnen und Täter.”

(S E R V I C E – www.youtube.com/watch?v=uqHntvS0zuA )

