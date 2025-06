Falco-Musical lockte über halbe Mio. Zuseher ins Ronacher

Von: apa

Falco begeistert immer noch die Massen: Nach 481 Vorstellungen seit der Premiere im Oktober 2023 hatte das Musical “Rock Me Amadeus” am Sonntag seine letzte Vorstellung. Mehr als 500.000 Besucherinnen und Besucher lockte die Produktion der Vereinigten Bühnen Wien ins Ronacher. Beide Saisonen, in denen die mit vielen Hits gespickte Vita des 1998 verstorbenen Stars zu sehen war, waren damit restlos ausverkauft, freuten sich die VBW am Montag in einer Aussendung.

Für das Ronacher gilt jedenfalls: Nach Falco ist vor Maria Theresia. Denn das gleichnamige Stück rund um die berühme Monarchin hat am 10. Oktober Premiere. Die Titelfigur wird von der Niederländerin Nienke Latten interpretiert, Ehemann Franz Stephan von Lothringen gibt Fabio Diso. Und auch ein Wiedersehen mit dem Falco-Darsteller gibt es: Moritz Mausser spielt Friedrich den Großen.

