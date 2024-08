Festnahme wegen Betrugsversuch an Elvis Presleys Familie

Elvis Presleys Villa "Graceland" in Memphis

Von: APA/dpa

Eine Frau aus dem US-Bundesstaat Missouri muss sich wegen versuchten Betrugs an der Familie von Elvis Presley vor Gericht verantworten. Die festgenommene 53-Jährige hatte nach Angaben des US-Justizministeriums versucht, die Eigentumsrechte an Graceland, dem weltberühmten ehemaligen Wohnsitz Elvis Presleys in Memphis (Tennessee), zu stehlen.

Die Frau, die den Behörden wegen einer Reihe von Betrügereien bereits bekannt war, behauptete, die Tochter des “King of Rock “n” Roll” habe Graceland als Sicherheit für ein Darlehen verpfändet und die Schulden vor ihrem Tod nicht zurückgezahlt. Mithilfe gefälschter Dokumente und Identitäten versuchte die nun Angeklagte, die Presley-Familie zur Zahlung von 2,85 Millionen Dollar (knapp 2,6 Millionen Euro) zu drängen. Unter anderem fälschte sie Unterschriften und reichte manipulierte Dokumente in Kalifornien und Tennessee ein.

Als der Plan aufflog, behauptete die Frau, Kriminelle aus Nigeria seien für den Betrug verantwortlich. Die Behörden kündigten an, den Fall mit aller Härte zu verfolgen, um die Presley-Familie und das nationale Kulturerbe Graceland zu schützen. Die Ranch ist Pilgerort für Elvis-Fans und eine weltweit bekannte Attraktion.