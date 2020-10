Folk Rock von Mainfelt im Bozner Waltherhaus

Bozen – Seit 23. Oktober findet auch in Südtirol die beliebte Konzertreihe „Upload On Tour 2020“ statt. Das sind sieben große Euregio-Konzerte, gespielt von den erfolgreichsten Contest-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern gemeinsam mit national und international bekannten Headlinern. Parallel dazu ist es noch immer möglich, sich für UploadSounds 2020, dem Musikwettbewerb für alle in der Euregio lebenden interessierten Musikerinnen und Musiker, Bands und Producer unter 35 Jahren einzuschreiben. Als nächstes Tour-Highlight tritt die Südtiroler Folk-Rock-Band Mainfelt am Samstag, 31. Oktober im Bozner Waltherhaus auf und bringt ab 18.00 Uhr mit ihrem authentischen, unwiderstehlichen und energiegeladenen Sound jede Menge gute Laune under die Leute.

Unterstützt wird Mainfelt von drei ausgewählten Bands, die sich am Euregio-Musikwettbewerb beteiligen: Davide Prezzo (TN), The Modern Flowers (BZ) e Jesse (T). Nach dem erfolgreichen Auftaktkonzert des österreichischen Trios Elektro Guzzi am vergangenen Freitag, den 23. Oktober, im Astra in Brixen, das mit seinem unverwechselbaren elektronischen Sound zahlreiche Musikfans anlockte, stehen nun die Termine für die nächsten musikalischen Veranstaltungen der Upload On Tour 2020 in Südtirol fest. Die Konzerte werden in völliger Sicherheit und unter Einhaltung der Richtlinien zur Verhinderung der Ausbreitung von Covid-19 stattfinden.

Am Samstag, 14. November hingegen findet im Teatro Puccini in Meran das letzte Konzert von Upload on Tour 2020 vor dem großen Finale statt. Mit ihrer kraftvollen Mischung aus Reggae, Hip-Hop und Ska meldet sich dort die Gruppe Shanti Powa zu Ohr.

Um die Einhaltung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19 zu gewährleisten, wird die Anzahl der Konzertkarten halbiert. Aus diesem Grund wird dringend empfohlen, die Tickets im Voraus auf vivaticket.com zu kaufen. Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Maske, während der gesamten Dauer des Konzerts getragen werden muss.

Als krönender Abschluss der Tournee findet am 12. Dezember im Auditorium Santa Chiara in Trient das große Finale von UploadSounds statt, bei dem die zwölf Finalisten vor einer hochkarätigen Jury, zusammengesetzt aus wichtigen Vertretern aus der Welt der Musik und Plattenindustrie, um die begehrten Preise kämpfen. Die Siegerinnen und Sieger können als Vorgruppe beim Konzert von Colapesce & Dimartino auftreten.

Zur Erinnerung: Alle interessierten Musikerinnen und Musiker, Bands und Producer unter 35 Jahren, die in Südtirol, dem Trentino oder in Tirol ansässig sind, haben noch bis 20. November 2020 die Möglichkeit, sich auf der Webseite uploadsounds.eu/de für die zwölfte Ausgabe des wichtigsten Euregio-Musikwettbewerbs anzumelden. Wer den Sprung in die nächste Runde schafft, erhält die Chance, bei den Konzerten von UploadOnTour sowie beim großen Finale am 12. Dezember 2020 als Vorgruppe aufzutreten. Die Anmeldung zu UploudSounds 2020 ist kostenlos.

UploadSounds ist ein Projekt der Cooperativa Mercurio und des Vereins Be It, mit Unterstützung der Autonomen Provinz Trient, der Autonomen Provinz Bozen, des Landes Tirol, der Autonomen Region Trentino-Südtirol und der Stiftung Südtiroler Sparkasse und in Zusammenarbeit mit dem Centro Servizi Culturali Santa Chiara und EVTZ “EUREGIO Tirol-Südtirol-Trentino”.