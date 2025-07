Fortsetzung von “Kick it like Beckham” geplant

Von: APA/dpa

Der Kultfilm “Kick it like Beckham” bekommt laut der Regisseurin Gurinder Chadha eine Fortsetzung. Allerdings sei noch unklar, ob es wieder ein Kinofilm oder diesmal eine TV-Serie werde, sagte Chadha (65) der BBC in Basel, wo am Sonntag das Finale der Fußball-EM der Frauen (England gegen Spanien) anstand.

Als mögliches Erscheinungsjahr nannte Chadha 2027 – das wäre 25 Jahre nach dem ersten Teil. “Kick it like Beckham” (Originaltitel: “Bend It Like Beckham”) handelt vom fußballerischen Werdegang einer 18-Jährigen gegen alle Widerstände.

In dem Film von 2002 schwärmt Jess, gespielt von Parminder Nagra, für Fußballstar David Beckham und will so gut spielen wie er. Ihre Eltern sind dagegen – deshalb erzählt Jess ihrer Familie von einem Sommerjob, stattdessen trainiert sie aber. Das Doppelleben wird zunehmend komplizierter. Eine weitere Rolle spielte “Fluch der Karibik”-Star Keira Knightley, damals noch am Anfang ihrer Karriere.