Englund sorgte in "Nightmare"-Reihe als Freddy Kruger für Gänsehaut

“Freddy Krueger”-Star erhält zu Halloween Hollywood-Stern

Freitag, 17. Oktober 2025 | 06:22 Uhr
Von: APA/dpa

Das Timing ist perfekt: Am Gruselfeiertag Halloween soll der Horror-Darsteller Robert Englund (78) auf Hollywoods “Walk of Fame” mit einer Sternenplakette verewigt werden. Nach Mitteilung der Veranstalter erhält der Schauspieler, der als Freddy Krueger in der “Nightmare”-Reihe für Gänsehaut sorgte, die 2.826. Plakette auf dem berühmten Gehsteig.

Zu der Zeremonie am 31. Oktober sind “Cabin Fever”-Regisseur Eli Roth (53) und Schauspielerin Heather Langenkamp (61) als Gastredner eingeladen. Letztere spielte 1984 in dem Originalfilm “Nightmare – Mörderische Träume” eine Teenagerin, die in ihren Träumen von dem Serienkiller Freddy Krueger bedroht wird.

Als Freddy Krueger berühmt

Regisseur Wes Craven engagierte damals Englund für die Rolle des Mörders, der mit entstelltem Gesicht und scharfen Fingerkrallen seine Opfer jagte. Weitere sieben Male spielte er Freddy Krueger, zuletzt 2003 in “Freddy vs. Jason”.

Englund wirkte in seiner Karriere in mehr als 80 Filmen und Fernsehserien mit, etwa an der Seite von Arnold Schwarzenegger in Mr. Universum (1976) und mit Barbra Streisand in “A Star Is Born” (1976). 2022 war er in der vierten Staffel der Netflix-Mysteryserie “Stranger Things” zu sehen.

