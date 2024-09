Frei.Wild-Frontmann Philipp Burger begeistert

Von: luk

Welschnofen – „Freiheit mit Narben“ heißt die Biografie von Philipp Burger. Der Frontman der Band Frei.Wild hat sein Buch am Samstag in luftiger Höhe vorgestellt, nämlich auf der Panorama-Terasse der Laurin’s Lounge im Ski- und Wandergebiet Carezza Dolomites auf 2334 Metern Meereshöhe. Seine Fans – aber nicht nur – kamen bei diesem einzigartigen Event voll auf ihre Kosten.

Eingeläutet wurde die Buchpräsentation bei schönem Herbstwetter mit knackigen Temperaturen mit einem kurzen Videobeitrag über Philipp Burger und seine Bandkollegen. Im Anschluss brachte der 43-jährige Brixner gemeinsam mit dem Gitarristen Mattia Mariotti die Laurin’s Lounge mit einigen musikalischen Einlagen zum Rocken, was die Anwesenden selbstredend begeisterte. Höhepunkt war aber jener Teil, in dem Burger sehr frei und spontan über sein bewegtes Leben erzählte.

Ein Leben, in dem Burger in seiner Jugend der rechten Szene angehörte, von dort aber wieder den Weg herausfand zurück in die gesellschaftliche Mitte. Ein Leben, in dem er zum Gesicht einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Rockbands wurde, die mit Burger als Frontmann von Frei.Wild noch immer polarisiert. Ein Leben mit Mittelpunkt in seiner Heimat Südtirol, wo er als leidenschaftlicher Arche-Landwirt den Tölzlhof in Brixen betreibt und sich damit einen Kindheitstraum erfüllte, als Unternehmer aber auch andere Projekte anschiebt. Eine starke Persönlichkeit mit einer bewegten Vergangenheit und einer klaren Vision für die eigene Zukunft.

Die Buchvorstellung von „Freiheit mit Narben“ klang mit einer Autogrammstunde aus. Die Anwesenden konnten Burgers Werk direkt vor Ort erwerben und sich vom Autor signieren lassen, ehe sie nach einem spannenden Nachmittag wieder den Heimweg antraten.