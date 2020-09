Frei.Wild veröffentlicht neues Video „Planet voller Affen“

Band verfiel angesichts Corona nicht in Schockstarre

Brixen – Die Brixner Band Frei.Wild veröffentlicht mit „Planet voller Affen“ das erste Video aus dem neuen Album „Corona Tape II – Attacke ins Glück“. Der Slogan des Albums sei „Sieger stehen da auf, wo Verlierer liegen bleiben“, heißt es von den Musikern.

„Ja, wir stehen noch und an ein Aufgeben wird hier sicher auch weiterhin nicht gedacht! Auch wenn vieles um uns einzustürzen scheint, traurig aber wahr, doch es gibt Menschen, Dinge, Bands und Branchen, die grad echt vor die Hunde zu gehen scheinen“, so Sänger Philipp Burger.

Dass die erfolgreiche Brixner Band angesichts Corona nicht in Schockstarre verfiel, bewiesen sie bereits im April mit dem Nummer 1-Album „Corona Quarantäne Tape“. Und der neues Song „Planet voller Affen“ zeigt, dass Frei.Wild auch beim Nachfolger „Attacke ins Glück“ in die Vollen gehen: „Diese Zeit hat uns gezeigt, dass wir diesen Job verdammt gerne erledigen und wir den Studiolärm vor allem in solchen Zeiten brauchen. Dass hier Angriff die allerbeste Verteidigung ist. Ja, dass unser gemeinsam zu erarbeitendes Ziel samt Streueffekt, Willensberge versetzen kann.“

„Attacke ins Glück – Corona Tape II“ erscheint am 2. September und ist das 16. Studioalbum von Frei.Wild. Mit zehn Nummer- eins-Platzierungen sowie zahlreichen Gold- und Platinauszeichnungen zählen die 2001 gegründeten Frei.Wild zu den der erfolgreichsten deutschsprachigen Rockbands.