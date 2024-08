“Game of Thrones”-Star Harington versteht Fan-Enttäuschung

Von: APA/dpa

“Game of Thrones”-Star Kit Harington (37) kann mache Enttäuschung unter Fans der Fantasyserie verstehen. “Ich denke, es gab einige interessante Entscheidungen, die nicht ganz funktioniert haben”, sagte der Brite dem Männermagazin “GQ” zum Serienfinale im Jahr 2019, das viel Kritik hervorrief. Aber er warb auch um Verständnis: “Ich denke, wenn es einen Fehler am Ende von “Thrones” gab, dann, dass wir alle so verdammt müde waren. Wir hätten nicht länger weitermachen können.”

Wenn er heute Bilder von sich selbst aus der letzten Staffel sehe, erkenne er die Erschöpfung auch. “Ich hatte keine weitere Staffel mehr in mir.” Harington spielte in “Game of Thrones” einen der Hauptcharaktere, die Figur Jon Snow. Die Erfolgsserie hatte 2019 nach acht ereignisreichen Staffeln in einem Finale geendet, welches von vielen Fans als überfrachtet und teils unstimmig kritisiert wurde.

Harington sagte nun, er verstehe, dass manche das Serienende als überstürzt empfunden hätten – “und ich stimme ihnen vielleicht zu. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es eine Alternative gab”.