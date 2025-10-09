Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Gene Simmons geht es nach Unfall gut
Donnerstag, 09. Oktober 2025 | 04:46 Uhr
APA/APA/dpa/Thomas Banneyer
Von: APA/sda/dpa

Gene Simmons von der US-Hardrockband Kiss ist auf dem kalifornischen Küstenhighway bei Malibu mit seinem Auto verunglückt. Der 76-Jährige habe der Polizei erzählt, er sei am Steuer ohnmächtig geworden und in ein geparktes Fahrzeug gefahren. Der Rockveteran wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auf der Plattform X versicherte er seinen Fans, dass es ihm gut gehe. Es sei nur ein Blechschaden entstanden. So etwas würde “schlechten Autofahrern”, zu denen er gehöre, eben passieren.

Die Ehefrau des Rockers, Shannon Tweed, teilte laut NBC einen Tag nach dem Unfall mit, dass sich Simmons zu Hause erhole. Die Ärzte hätten vor Kurzem seine Medikamente umgestellt, führte sie demnach weiter aus.

Für Mitte November hat Kiss ein dreitägiges Event in Las Vegas, unter anderem mit Simmons, Paul Stanley und Tommy Thayer, angekündigt. Im Rahmen von “KISS Army Storms Vegas” stehen demnach Bühnenauftritte, Interviews und Begegnungen der Musiker mit Fans an.

