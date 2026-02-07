Aktuelle Seite: Home > Sport > Rebecca Passler legt Einspruch gegen Dopingsperre ein
Anhörung am 10. Februar

Rebecca Passler legt Einspruch gegen Dopingsperre ein

Samstag, 07. Februar 2026 | 18:05 Uhr
Passler sorgt kurz vor Olympia für Negativ-Schlagzeilen
APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
Von: luk

Antholz/Mailand – Die Südtiroler Biathletin Rebecca Passler hat gegen ihre Dopingsperre Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof (TAS) eingelegt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Passler war kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele positiv auf Letrozol getestet worden, ein Wirkstoff, der auf der Dopingliste steht. Gegen die daraufhin verhängte Suspendierung richtet sich nun der Rekurs der Athletin.

Die Anhörung vor dem TAS ist für den 10. Februar in Mailand angesetzt.

Bezirk: Pustertal

