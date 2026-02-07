Bozen: Fehler beim Organtransport kostet Kind [2] Herztransplantation

Von: luk

Bozen/Neapel – Ein schwerwiegender Fehler beim Transport eines Spenderorgans hat offenbar dazu geführt, dass eine geplante Herztransplantation bei einem zweijährigen Kind im Krankenhaus Monaldi in Neapel nicht durchgeführt werden konnte. Anstelle des vorgesehenen Kühlmaterials soll beim Versand des Organs in Bozen Trockeneis verwendet worden sein, wodurch das Spenderherz unbrauchbar wurde.

Der Vorfall ereignete sich laut der Zeitung “Il Mattino” am 23. Dezember. An diesem Tag meldete das nationale Transplantationssystem die Verfügbarkeit eines Spenderherzens. Es stammte von einem vierjährigen Kind, das wenige Tage zuvor im Vinschgau verstorben war. Nach Zustimmung der Eltern zur Organspende wurden die Transplantationsabläufe umgehend eingeleitet, das Ärzteteam aus Neapel alarmiert und der Operationssaal vorbereitet.

Der kleine Patient in Neapel litt seit seiner Geburt an einer schweren Herzmuskelerkrankung und wartete dringend auf ein neues Herz. Die Hoffnung auf eine lebensrettende Operation erfüllte die Familie kurz vor den Feiertagen mit Zuversicht.

Diese Hoffnung zerschlug sich jedoch bei der Ankunft des Organs im Operationssaal. Laut dem Bericht wurde festgestellt, dass in Bozen die Kühltasche anstatt mit normalen Eis, mit Kohlendioxid in festem Zustand – also Trockeneis – befüllt wurde. Durch den Kontakt damit entstanden bei dem kleinen Herz Kälteverbrennungen. Trotz aller Bemühungen des medizinischen Teams konnte das Herz nicht mehr transplantiert werden.

Organe werden in der Regel in speziellen Nährlösungen und bei kontrollierten Kühlschranktemperaturen (ca. 2–8 °C) oder mit Eis/Wasser-Gemischen indirekt gekühlt, nicht bei −78 °C, die Trockeneis erreicht.

Nun steht die Frage im Raum, wer diesen Fehler begangen hat. In der Angelegenheit wurden inzwischen drei Untersuchungen eingeleitet: Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaften von Neapel und Bozen sowie eine interne administrative Untersuchung am Krankenhaus Monaldi. Die genauen Verantwortlichkeiten und Abläufe sollen nun umfassend aufgeklärt werden.

Das zweijährige Kind aus Neapel liegt nun weiterhin auf der herzchirurgischen Intensivstation des Monaldi-Spitals, umgeben von seinen Eltern sowie betreuenden Ärzten und Pflegern und wartet auf ein neues Herz. Für alle Beteiligten war die so plötzlich zusammenbrechende Hoffnung ein bitterer Schlag.