Geplanter Auftritt von Kanye West in Bratislava polarisiert

Von: APA/AFP

Gegen den angekündigten Auftritt des umstrittenen US-Rappers Kanye West bei einem Festival in der Slowakei regt sich Widerstand: Während die Organisatoren des von 18. bis 20. Juli angesetzten Rubicon-Festivals in Bratislava den Auftritt am Montag als “Weltsensation” feierten, unterschrieben bis dato mehr als 3.000 Menschen eine Petition dagegen. Aufsehen hatte der inzwischen in Ye umbenannte Rapper zuletzt mit einem Song erregt, in dem er Adolf Hitler glorifiziert.

“Kanye Wests Konzert in unserer Stadt und unserem Land ist eine Beleidigung des historischen Gedenkens, eine Glorifizierung der Kriegsgewalt und eine Entwürdigung aller Opfer der Nazi-Herrschaft”, schrieben die Organisatoren der Petition. Am 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai hatte West seinen Song “Heil Hitler” veröffentlicht. Im dazu gehörigen Video skandieren Tierfell tragende und maskierte schwarze Männer den Songtitel, während West sich rappend darüber beschwert, angeblich ständig missverstanden zu werden und den Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian thematisiert. Der Song endet mit einem Auszug aus einer Hitler-Rede.

West war in den vergangenen Jahren immer wieder durch sein erratisches Verhalten aufgefallen. Unter anderem sorgte er wiederholt mit antisemitischen und Hitler verherrlichenden Äußerungen für Kontroversen. Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas und weitere Unternehmen beendeten daraufhin die Zusammenarbeit mit dem Rapper.