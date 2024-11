Goldene Hennen für Roland Kaiser und Peter Maffay

Von: APA/dpa

Peter Maffay, Roland Kaiser und Inka Bause gehören zu den Gewinnern der Goldenen Henne 2024. Der Medienpreis ist am Freitagabend in Leipzig zum 30. Mal vergeben worden. In der Jubiläumsliveshow wurden insgesamt elf Hennen an Stars aus Musik, Film, Entertainment und Sport sowie an Alltagshelden verliehen. Moderiert wurde die Show von Florian Silbereisen und Barbara Schöneberger.

Vier Publikumspreise gingen an Entertainerin Inka Bause, Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens, Schauspielerin Karoline Herfurth und den Sänger Wincent Weiss. Inka Bause appellierte in ihrer Dankesrede an die Veranstalter, die Goldene Henne zu erhalten – auch wenn die Sparzwänge immer größer würden. Die Ausgezeichneten und die Region bräuchten diesen Preis.

Zudem wurden sieben Ehrenpreise vergeben, darunter in der Kategorie Musik an Roland Kaiser. Der Sänger und Komponist Peter Maffay wurde für sein Lebenswerk mit einer Goldenen Henne geehrt. In der Kategorie Charity wurde der Wünschewagen Sachsen ausgezeichnet, der schwerkranken Menschen einen letzten Wunsch erfüllt.

Die Goldene Henne ist eine aus Bronze gegossene Skulptur. Seit Bestehen des Preises wurden nach Angaben der Veranstalter insgesamt 280 Hennen übergeben. Rekordpreisträgerin ist Helene Fischer, die acht Auszeichnungen eingeheimst hat. Danach folgen Wolfgang Stumph mit sechs Hennen und Carmen Nebel mit vier Trophäen.

Die Auszeichnung wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um speziell ostdeutsche Künstler zu würdigen. Inzwischen sehen die Veranstalter sie als gesamtdeutschen Publikumspreis an. Benannt ist der Preis nach dem Spitznamen “Henne” der in der DDR beliebten Entertainerin Helga Hahnemann (1937-1991).