Grammys werden vergeben: Kendrick Lamar als Favorit

Von: apa

In Los Angeles werden am Sonntag (Montag 2 Uhr MEZ) die Grammy Awards verliehen. Als Favorit bei den wichtigsten Musikpreisen der Welt geht US-Rapper Kendrick Lamar mit neun Nominierungen ins Rennen – darunter auch in den Hauptkategorien Album, Aufnahme und Song des Jahres. Der 38-Jährige hat bereits 22 Grammys in der Tasche. Die begehrten Goldenen Grammophone werden in rund 90 Kategorien vergeben.

Zu den Topanwärtern zählen neben Lamar auch Lady Gaga mit sieben sowie Latin-Star Bad Bunny, Popsängerin Sabrina Carpenter und R&B-Künstler Leon Thomas mit jeweils sechs Gewinnchancen. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträgerinnen und Preisträger. Nicht nominiert ist dieses Mal die “Königin der Grammys”, die US-Sängerin Beyoncé. Mit 35 Trophäen auf der Habenseite muss sie sich aber trotzdem keine Sorgen machen, vom Thron gestoßen zu werden.