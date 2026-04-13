Griechenland schickt Akylas ins ESC-Rennen

Von: apa

Einen der sicherlich auffälligsten Acts wird Griechenlands Vertreter bei der ESC-Show in der Wiener Stadthalle aufs Parkett legen. Irgendwo zwischen Super Mario Bros.-Anleihen, griechischem Rap durchsetzt mit Fremdwörtern, bizarrem Bühnenoutfit und einem völlig überraschenden Musikstiltwist ist Akylas’ Stück “Ferto” angesiedelt. Sieht man sich die jüngsten Erfolge der eher im ulkigen Fach angesiedelten ESC-Teilnehmer und die Originalität des griechischen Beitrages – inklusive regional-folkloristischer Anleihen – an, muss quasi von einem Weiterkommen im 1. Semifinale (12. Mai) ausgegangen werden.

So manche Stimme spricht in dem Zusammenhang auch bereits von einem gewissen Favoritenstatus – wenngleich sich prognostizierte ESC-Siege von eher komödiantischen Beiträgen in der Regel nicht materialisieren, vordere Plätze jedoch relativ verlässlich sehr wohl. Im Gepäck hat Akylas bereits den einen oder anderen Hit sowie eine starke Social-Media-Präsenz. In der mehrstufigen griechischen Vorausscheidung setzte sich der 27-jährige, am 11. Februar 1999 geborene Musiker, Songschreiber und Sänger mit dem bürgerlichen Namen Akylas Mytilinaios gegen 27 weitere Anwärter durch. Wie man in einem großen Feld heraussticht, weiß der gute Mann also.

Griechenlands ESC-Geschichte

Das südosteuropäische Mutterland der europäischen Kultur und verlässliche Touristenmagnet ist auch ein mehr als treuer Song-Contest-Gast, der allerdings erst einen vollen Erfolg verbuchen konnte. Im Jahr 2005 holte Helena Paparizou mit “My Number One” den Titel. Fast so verlässlich wie die 12-Punkte-Wertung aus Zypern kommt Griechenland auch in den Halbfinal-Entscheidungen weiter: Erst drei Mal war hier Endstation.

Das zuletzt stärkste Abschneiden steht mit Platz 6 im Vorjahr zu Buche (Klavdia mit “Asteromáta”). Davor geizte man eher mit echten Spitzenpositionen. Apropos: Den undankbaren 2. Platz hat man seit dem ersten Antreten im Jahr 1974 ebenso vermieden wie einen letzten Platz. Drei Mal konnte man sich allerdings schon die imaginäre Bronzemedaille umhängen.

Die größten Erfolge Griechenlands:

Platz 1

2005

Helena Paparizou “My Number One

Platz 3

2008

Kalomira “Secret Combination”

Platz 3

2004

Sakis Rouvas “Shake It”

(S E R V I C E – www.eurovision.com/stories/akylas-sing-for-greece-vienna-2026/ )