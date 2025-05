Guido Maria Kretschmer kann gut abschalten

Von: APA/dpa

Der Modedesigner und TV-Moderator Guido Maria Kretschmer “Shopping Queen”) kann nach eigenen Worten nach einem langen Tag voller Arbeits- und Dreh-Stress problemlos abschalten. Wenn er abends in sein Haus in Hamburg-Blankenese zurückkehre, begrüße er sein Haus, die drei Hunde stürmten auf ihn zu und er freue sich auf seinen Ehemann Frank Mutters, mit dem ihn bereits 40 gemeinsame Jahre verbinden, sagt Kretschmer.

Niemals würde er ihm von den Unzulänglichkeiten seines Alltags erzählen. “Das ist meine heilige Kuh. Ich werde ihn doch nicht mit dem Ballast meines Unternehmungstheaters und meines Lebens belasten”, sagte Kretschmer anlässlich seines 60. Geburtstages an diesem Sonntag zur Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Der Modedesigner kann sich diebisch freuen über ein freies Wochenende ohne Reisen oder Termine. “Ich könnte quieken vor Glück. Ich freue mich über meine schöne Bettwäsche, trinke aus schönen Gläsern, dekoriere das Essen, zünde Kerzen an, greife zu einem guten Buch. Und dann bin ich ganz schnell bei mir”, so der Modedesigner.

Will 60er in Ruhe verbringen

Und was wünscht er sich zum Geburtstag, den er eher in Ruhe verbringen will? Für sich selbst eigentlich nichts. Aber viel für die gebeutelte Welt: “Tiere nicht quälen, Kinder lieben, sie groß werden lassen, sehen, was aus ihnen wird. Etwas freier auf unsere Existenz zu schauen mit Respekt vor allem, was lebt.”