“Harry Potter”-Star Grint muss 2,2 Millionen Euro nachzahlen

Von: APA/dpa

“Harry Potter”-Star Rupert Grint muss 1,8 Millionen Pfund (knapp 2,2 Mio. Euro) Steuern nachzahlen. Das urteilte ein Gericht in London in einem Streit des britischen Schauspielers mit der zuständigen Steuerbehörde HMRC, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Der 36-Jährige spielte in der Serie Harry Potters besten Freund Ron Weasley.

Grint war bereits 2019 zur Zahlung der Summe aufgefordert worden, nachdem HMRC eine Untersuchung seiner Steuererklärung für das Steuerjahr 2011/12 eingeleitet hatte. Der Schauspieler hatte von einem Unternehmen, das seine Geschäftsangelegenheiten verwaltete, 4,5 Millionen Pfund als “Gegenleistung für Rechte, Aufzeichnungen und Geschäftswerte” erhalten.

Seiner Meinung nach unterlagen diese Einkünfte der Kapitalertragsteuer. HMRC argumentierte jedoch, auf die Summe wäre Einkommensteuer fällig gewesen. Dem stimmte Richterin Harriet Morgan nun zu, wie PA weiter meldete.