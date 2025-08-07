Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Harry Potter”-Star Grint spielt in neuem Video Ed Sheerans
Ed Sheeran holte sich für sein neues Video prominente Unterstützung

“Harry Potter”-Star Grint spielt in neuem Video Ed Sheerans

Donnerstag, 07. August 2025 | 18:59 Uhr
Ed Sheeran holte sich für sein neues Video prominente Unterstützung
APA/APA/AFP/HENRY NICHOLLS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Für das Musikvideo zu seiner neuen Single hat sich der britische Popstar Ed Sheeran (34) prominente Verstärkung geholt. Schauspieler Rupert Grint (36), bekannt aus den “Harry Potter”-Filmen, verkörpert in dem Video zu “A Little More” einen obsessiven Fan, der aus dem Gefängnis entlassen wird und plötzlich überall nur noch Ed Sheeran sieht. Die aus “Game of Thrones” bekannte Schauspielerin Nathalie Emmanuel ist ebenso in dem Clip zu sehen.

Bereits 2011 wirkte der “Harry Potter”-Star im Video zum Song “Lego House” des für Hits wie “Shape of You” bekannten Sängers mit. Auch damals schlüpfte er in die Rolle des fanatischen Anhängers. Das Video zur neuen Single knüpft an die damalige Geschichte an. Am 12. September veröffentlicht Ed Sheeran sein neues Album mit dem Namen “Play”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Puezalm in Gröden: Wolf reißt 40 Schafe 
Kommentare
124
Puezalm in Gröden: Wolf reißt 40 Schafe 
PS-Wahnsinn in den Dolomiten – VIDEO
Kommentare
85
PS-Wahnsinn in den Dolomiten – VIDEO
Wolf-Entnahme im Vinschgau vorerst gestoppt
Kommentare
79
Wolf-Entnahme im Vinschgau vorerst gestoppt
Bitterer Sommer am Gardasee
Kommentare
70
Bitterer Sommer am Gardasee
Leere Strände, volle Dolomiten: Sommer in Italien
Kommentare
67
Leere Strände, volle Dolomiten: Sommer in Italien
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 