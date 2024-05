Haus von Rapper Drake nach Schießerei abgeriegelt

Nach einer Schießerei in unmittelbarer Nähe ist das Haus des kanadischen Rap-Stars Drake in Toronto Medienberichten zufolge abgeriegelt worden. Nahe dem Haus seien am Dienstag gegen 02.00 Uhr in der Nacht Schüsse gefallen, ein Mann sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Polizei im Onlinedienst X. Ein Verdächtiger flüchtete demnach in einem Auto.

Dem Fernsehsender CBC zufolge wurde das Anwesen des Rap-Stars am frühen Morgen von Polizisten abgesperrt. Der 37-jährige Drake wurde bisher mit fünf Grammys ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr war er der bestverdienende Rapper weltweit.