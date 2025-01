Heather Mills bei Haute Couture Austria Award in Wien

Von: apa

Zum 21. Mal ist am Dienstagabend der Haute Couture Award vergeben worden. Den ersten Platz erhielt die burgenländische Designerin Elke Acs, die mit einer bodenlangen, nachtblauen Kreation für eine Hommage an ein Kunstwerk von Yves Klein sorgte. Acs überzeugte bereits in der Vergangenheit mit ihren Designs, sie hat schon Preise bei dem Award eingeheimst. Der Unternehmerin Heather Mills, Parasportlerin und Ex-Frau von Paul McCartney, wurde erstmals der Icon Award überreicht.

“Bereits zum zweiten Mal wurde das Thema des Haute Couture Awards in Zusammenarbeit mit der Direktorin der Heidi Horten Collection, Agnes Husslein-Arco, erarbeitet”, erklärte Initiator und Creative Director Wolfgang Reichl das Designkonzept des österreichweiten Wettbewerbs. Die Kunstwerke von Yves Klein befinden sich ebenfalls in der Sammlung.

Heather Mills setzte Kampagnen-Shooting in Szene

Mills setzte im Vorfeld gemeinsam mit Modefotografin Sigrid Mayer das Kampagnen- und Look-Book-Shooting der “The Blue Dimension”-Kollektion, die von den Kreationen Yves Kleins inspiriert ist, in Szene. Die entstandenen Fotos und Videos dienten als Grundlage für die Bewertung einer Fachjury der Landesinnungen sowie einer nationalen und internationalen Jury aus den Bereichen Kunst, Kultur, Design, Medien, Fashion und Wirtschaft. Den zweiten Platz erhielt Lena Buhl aus Salzburg, den dritten Andreas Anibas aus Niederösterreich.

Die Haute Couture Austria Awards stellten zum 21. Mal das Können, die Kreativität, das Potenzial und den Facettenreichtum lokaler Hersteller im Bereich der Maßschneiderei in den Vordergrund. Es gab knapp 40 Einreichungen aus ganz Österreich. “Die Haute Couture Austria Awards beweisen eindrucksvoll, dass Maßschneiderei weit mehr als Handwerk ist – sie ist Kunst”, sagte die Bundesinnungsmeisterin für Mode- und Bekleidungstechnik, Christine Schnöll.